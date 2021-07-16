عادل إمام يعود إلى شاشة السينما بعد غياب 11 عاما

المستقلة/- منى شعلان/ كشف المخرج رامي إمام، النجل الأكبر للفنان المصري، عادل إمام، عن الحالة الصحية لوالده، والتي أخذ العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عنها مؤخرا.

وأكد رامي إمام فى تصريحات صحفية، أن صحة والده جيدة ومستقرة، ويتواجد في منزله برفقة أحفاده، كما أنه يخضع لمتابعات طبية مستمرة، ويتابع كافة الأحداث اليومية.

كما أعلن رامي إمام عن قرار اتخذه والده الفنان عادل إمام بالعودة إلى شاشة السينما بعد غياب عنها دام 11 عاما، وذلك من خلال مشروع سينمائي لم يفصح عن تفاصيله.

وكان آخر أفلام عادل إمام (81 عاما) “زهايمر”، الذي عرض في عام 2010، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.

بينما كانت آخر مسلسلات عادل إمام “فلانتينو”، الذي طرح في شهر رمضان 2020، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين، وهو من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

عادل إمام يعود إلى شاشة السينما بعد غياب 11 عاما

اخر الاخبار

الكويت ترد على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول “لوبي إماراتي” مزعوم يقوم بالتحريض عليها

رياضية

صورة ميسي تحقق رقما قياسيا

اخبار العراق

العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تطالب بالقصاص منه في مكان الجريمة

اخبار فلسطين

الرئيس الفلسطيني يستقبل الأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان برام الله

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي

اخر الاخبار

التجانس الاجتماعي والتكامل الإنساني

اخر الاخبار

التجانس الاجتماعي والتكامل الإنساني

اخر الاخبار

غرامات مالية على أصحاب المحال التي تمارس العمل في كربلاء دون أخذ اللقاح

اخبار العراق

اعتقال قاتل  سائق أجرة في كربلاء

اخر الاخبار

شاهد.. إزاحة الستار عن مسلسل الرعب Chucky تمهيداً لعرضه

اخر الاخبار

الاردن : تسويق المنتج المحلي بامريكا اسهل من بعض دول الجوار

اخر الاخبار

حظر ذبح “أضاحي العيد” في هذه الدولة

اخبار العراق

للمرة الأولى … انطلاق الاحتفال باليوم العالمي للعلاقات العامة من ارض العراق

اخر الاخبار

فيديو.. عمرو دياب يطلق “اتقل”

اخبار العراق

محمد علاوي يعلن استعداده للتصدي لمسؤولية تصحيح الاوضاع في العراق

اخر الاخبار

فيديو.. هكذا ردت إلهام الفضالة على أنباء خطف زوجها من زوجته الأولى