عادل إمام يعود إلى شاشة السينما بعد غياب 11 عاما

المستقلة/- منى شعلان/ كشف المخرج رامي إمام، النجل الأكبر للفنان المصري، عادل إمام، عن الحالة الصحية لوالده، والتي أخذ العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عنها مؤخرا.

وأكد رامي إمام فى تصريحات صحفية، أن صحة والده جيدة ومستقرة، ويتواجد في منزله برفقة أحفاده، كما أنه يخضع لمتابعات طبية مستمرة، ويتابع كافة الأحداث اليومية.

كما أعلن رامي إمام عن قرار اتخذه والده الفنان عادل إمام بالعودة إلى شاشة السينما بعد غياب عنها دام 11 عاما، وذلك من خلال مشروع سينمائي لم يفصح عن تفاصيله.

وكان آخر أفلام عادل إمام (81 عاما) “زهايمر”، الذي عرض في عام 2010، وشارك في بطولته كل من نيللي كريم وفتحي عبد الوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف، وهو من إخراج عمرو عرفة.

بينما كانت آخر مسلسلات عادل إمام “فلانتينو”، الذي طرح في شهر رمضان 2020، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز ورانيا محمود ياسين، وهو من إخراج رامي إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.