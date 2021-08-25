طلبة السادس الاعدادي يشكون من اخطاء وردت في اسئلة اللغة الانكليزية

المستقلة /- شكا اساتذة وطلبة السادس الاعدادي الفرع الاحيائي من اخطاء وردت في اسئلة اللغة الانكليزية خلال امتحانهم يوم امس، فضلا عن صعوبتها، في وقت لم تصدر فيه وزارة التربية اي توضيح بشأنها.

بالمقابل، اكدت مديرية تربية الرصافة الاولى ان الاسئلة من ضمن المنهاج ولا تحتوي على مواد خارجية.

وقال لفيف من الطلبة في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “اسئلة اللغة الانكليزية ادت الى ارباكهم بسبب الاخطاء التي وردت في السؤال الثاني الخاص بمادة القواعد فرع A النقطة الرابعة، حيث وردت كلمة (flow) وغيرت المعنى في سياق الجملة والتي كان من المفترض كتابة (fly) “.

واشاروا الى ان “الاسئلة بمجملها صعبة ومركزة، باستثناء القواعد والافعال التي كانت ميسرة وتمكنوا من الاجابة

عليها”.

وذكروا ان “الاسئلة ركزت على جانب معين من الوحدات في المنهاج وكان من المفترض ان تشهد تنويعا ليتمكنوا من الاجابة عليها خاصة ان مادة الانشاء والقطع وردت من الوحدة في نهاية الكتاب وكانت من اصعبها وخرجت عن المألوف”.

بدوره، اكد احد اساتذة اللغة الانكليزية في المركز الامتحاني لـ”الصباح”، “حصول الخطأ”، مبينا أن “ورود هذه الكلمة في الجملة ادى الى تغيير في تصريف الفعل الى الماضي”.

واوضح أن “هذا الخطأ كان قد ورد في امتحان الدور الاول للامتحان الوزاري عام 2018 وكان حينها قد ورد في الاسئلة ايضا”.

ونوه بان “الاسئلة تعد صعبة على الطالب والوضع الذي عاشه خلال العام الدراسي مقارنة بالعامين الماضيين”.

وحاولت “الصباح” مرارا الاتصال بالجهات المعنية والمختصين في وزارة التربية للاستفسار عن الاخطاء، لكن دون جدوى، بسبب امتناعهم عن الرد.

وكان طلبة الفرعين الاحيائي والتطبيقي، شكوا ايضا من خلال ” الصباح” صعوبة اسئلة اللغة العربية في اليوم الاول بسبب اطالتها وتركيزها على المواضيع الصعبة وعدم كفاية الوقت المخصص للاجابة عنها.

من جهته، قال مدير تربية بغداد الرصافة الاولى حسين فالح الزوبعي، خلال الجولة الميدانية للمركز الامتحاني المذكور التي رافقته فيها “الصباح”: إن “اسئلة اللغة الانكليزية من ضمن المنهاج المقرر ولاتحتوي على اي فرع او سؤال

خارجي”.

ولفت الى “مراعاة الظروف التي يمر بها الطلبة خلال فترة التعليم الالكتروني، وان التركيز يأتي من اجل توزيع الدرجة، اما الاطالة فجاءت لتكون الاسئلة متنوعة ويتمكن جميع الطلبة من جميع المستويات العلمية من الاجابة عليها بالشكل الذي يضمن نجاحهم”.