طلال أبو غزالة: الدولار هو سلاح أمريكا الأقوى من النووي

طلال أبو غزالة: الدولار هو سلاح أمريكا الأقوى من النووي

المستقلة /- قال الدكتور طلال أبو غزالة المفكر الاقتصادي الكبير، إن العملات الرقمية لا قيمة لها لأن البنك لا تغطيها.

وأكد أبو غزالة ، أن أمريكا لن تسمح بوجود أي عملة أخرى تنافس الدولار، والعملات الرقمية برعاية أمريكية غير معلنة.

وأشار أبو غزالة إلى أن أمريكا والصين تتنافسان على قيادة العالم، والبديل للدولار سوف يكون العملة الصينية الجديدة.

وأضاف: «الدولار أقوى سلاح في أمريكا أقوى من النووي»؛ مؤكدا أن بريطانيا هي الحليف إلى أمريكا والدعم لها دائما.