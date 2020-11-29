طقس العراق : موجة مطرية جديدة تبدأ في هذا الموعد

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى انتهاء الحالة الجوية الحالية واستقرار الأجواء ، فيما تشير التوقعات إلى موجة مطرية جديدة تبدأ الثلاثاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي ابتداء من اليوم تبدأ السحب بالانحسار بشكل تدريجي من مناطق وسط وشمال غرب البلاد معلنه انتهاء الحالة الجوية، وتتركز السحب الممطرة على الحدود الشرقية ومناطق جنوب البلاد خصوصاً السليمانية وأربيل ديالى الكوت ميسان والبصرة وذي قار، لتستقر الأجواء عصر ومساء اليوم في أغلب المناطق عدا مناطق شمال شرق البلاد السليمانية وأربيل، حيث تستمر فرص الأمطار الرعدية حتى المساء“.

وبين، أن “التغيرات في توقعات الأمطار واردة جدا، وربما تحدث مفاجآت بانتهاء فرص الأمطار على بعض المناطق المذكورة بسبب تواجد مرتفع جوي على مناطق شمال غرب البلاد، وفي حال تحرك المرتفع الجوي ستخرج مناطق من نطاق الأمطار او دخول مناطق أخرى“.

وتابع، “نحن بانتظار حالة جوية جديدة تبدأ مساء الثلاثاء القادم، تتركز على مناطق الجنوب وأجزاء من مناطق وسط البلاد لتستمر عدة أيام مع غزارة في الأمطار“.

وأضاف، “نحذر من تشكل الضباب الصباحي على مناطق متفرقة من الفرات الأوسط ومناطق متفرقة من جنوب البلاد خلال ساعات فجر وصباح اليوم“.

وعن الرياح وطبيعتها أشارالأسدي إلى أن “الرياح ستتحول صباح اليوم إلى شمالية غربية تليها باقي مناطق البلاد، مع انخفاض الحرارة في جميع المناطق.