طقس العراق : فرصة لهطول الأمطار على بعض مناطق البلاد

المستقلة/-تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى توفر فرصة لهطول الأمطار على بعض مناطق البلاد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته “المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار تواجد السحب خلال اليوم خصوصاً غرب البلاد، مع فرصة أمطار خفيفة خصوصاً في بادية المثنى، وربما تشمل غربي البصرة، كذلك محتمل زخات أمطار على غربي الرمادي وبادية النجف وهي فرصة ضعيفة عموماً”، مبينا “فيما ستشهد باقي المناطق استقراراً جوياً”.

وتابع، “هناك مؤشرات بعودة فرص الأمطار على البلاد والمنطقة العربية حول منتصف الشهر الحالي”.

وبين، أن “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون شمالية شرقية على بادية الجنوب والمنطقة الغربية”، مرجحاً عدم حدوث تغيير على مستوى درجات الحرارة.