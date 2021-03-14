طقس العراق سيكون متباينا بدرجات الحرارة مع فرص لتساقط الامطار

االمستقلة /- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة عظمى تتجاوز 25 مئوية قليلا.

وذكر الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منة اليوم الاحد , ان طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد غائما جزئيا.. وفي الشمالية غائما مع فرصة لتساقط الامطار ..وفي الجنوبية صحوا بغيوم متفرقة.

وتكون حركة الرياح في عموم المناطق جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 7 مئوية والعظمى 23 مئوية.

وتسجل ادنى درحة حرارة صغرى في السليمانية 5 مئوية واعلاها في البصرة 10 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 18 مئوية واعلاها في بابل والنجف وميسان والبصرة 26 مئوية.

اما طقس يوم الثلاثاء المقبل ففي الوسطى يكون غائما جزئيا .. وفي الشمالية صحوا الى غائم جزئيا .. وفي الجنوبية غائما مع فرصة لتساقط الامطار.

وتكون حركة الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية .. جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (20-30 )كم/س ، بمدى رؤية (6-8 )كم . وفي الشمالية تكون حركتها جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا بعموم المناطق عن اليوم السابق.