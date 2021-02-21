طقس العراق : تساقط امطار وثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة في هذه المناطق

طقس العراق : تساقط امطار وثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة في هذه المناطق

المستقلة /- تنشر المستقلة توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم الاحد 21-2-2021 والايام التي تليه مع تقرير كمية الترسبات المائية الساقطة على البلاد خلال ال 24 ساعة الماضية والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل.

وتشير التواقع الى إن “الطقس غائم جزئي مع انخفاض قليل في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، فيما يكون الطقس في المناطق الشمالية غائما مع تساقط امطار وثلوج في عدد من المرتفعات الجبلية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا”.