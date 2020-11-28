طقس العراق : تحذير من أمطار شديدة هذه الأيام

طقس العراق : تحذير من أمطار شديدة هذه الأيام

المستقلة /- تنشر المستقلة توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم السبت الموافق 28-11-2020 والايام التي تليه مع تقرير كميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال ال 24 ساعة الماضية والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل.

من جهته قال المتنبئ الجوي في مطار البصرة الدولي، صادق عطية أنه لابد من التنبيه ان سلوك الغلاف الجوي في هذه الفترة يكون غير مستقر.

وذكر عطية في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: أن الحالة بدأت الليلة بإندفاع السحب من الجنوب الغربي فيها غزارة وحالوب وسيول وفيضانات وصواعق ومناطق الامطار المتوقعة هذه الليلة لغاية فجر السبت.

وأضاف: الحالة تبلغ ذروتها نهار وليل يوم السبت ويستمر هطول الامطار الخفيفة الى المعتدلة خلال هذه الفترة.

وبين عطية: أن فرص الغزارة واردة في مناطق عديدة من واسط وديالى وميسان والبصرة ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط.

وتابع: يحذر مناطق من العاصمة بغداد وواسط وديالى كونها ستكون تحت خط الامطار (الشديدة) المصحوبة بحبات البرد (الحالوب) وبابل وكربلاء.

وأوضح عطية: أن ليل السبت يستدعي الحذر من الفيضانات الداخلية والسيول يضاف لها ميسان وشمال البصرة ايضا في وقت متأخر من ليل السبت.

وحذر عطية من غزارة الامطارمن صواعق البرق والرعد وتجنب السفر برا وبحراً ومن الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية احياناً.

وقال: عودة فرص الامطار المصحوبة بالغزارة مع حالة جوية جديدة يوم الثلاثاء المقبل.