طقس العراق : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة سببه منخفض قطبي

المستقلة / -تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بمنخفض قطبي يسبب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الجمعة، إن “البلاد تتأثر بامتداد منخفض قطبي المنشأ ترافقه كتلة هوائية باردة ليكون الطقس في المناطق كافة صحواً وبارداً كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية (5-30) سم”.

وأكد الراصد الجوي، “دخول الكتلة الباردة أجواء العراق بدرجة تكثف تحت الصفر ومن المتوقع أن تتعمق خلال الساعات المقبلة وتزداد برودة الأجواء مع انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح”.

وبحسب السلامي فأن “درجات الحرارة العظمى تنخفض عما كانت عليه يوم أمس لتسجل:

دهوك 6

الموصل 9

اربيل 8

السليمانية 5

كركوك 10

صلاح الدين 10

ديالى 12

الانبار 11

بغداد 12

بابل 12

كربلاء 11

النجف 10

الديوانية 13

واسط 13

السماوة 14

ميسان 13

ذي قار 13

البصرة 14”.

وعن حركة الرياح، فإنها “شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وبسرعة تتراوح بين 10-20 كم في الساعة”.