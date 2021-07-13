طقس العراق : انخفاض درجات الحرارة ابتداء من اليوم الثلاثاء

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة ابتداء من اليوم، في عدد من محافظات البلاد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “خرائط الطقس تشير إلى انخفاض عدة درجات في الحرارة ابتداءً من اليوم في معظم المناطق عدا مناطق الجنوب”.

وأضاف، “ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف عدة أيام مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية خلال اليوم في مناطق الجنوب، لتصل هباتها إلى 75 كم في الساعة خصوصاً في مدينة الكوت وميسان، وستكون مثيرة للغبار المحلي، الذي قد يؤثر على الطرق الخارجية، لذلك يرجى الانتباه”.