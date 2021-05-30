طقس العراق : الأجواء صيفية في معظم المناطق مع مزيد من الارتفاع في الحرارة

المستقلة / تشير التنبؤات الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، فيما تشير خرائط الطقس إلى بداية رياح البوارح المثيرة للغبار يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار الأجواء الحارة مع ظهور بعض السحب المتفرقة”، مبينا أن “الأجواء ستكون صيفية بحتة في معظم المناطق، وخصوصاً الاقسام الجنوبية، في حين سنشهد مزيدا من الارتفاع في الحرارة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، وربما تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في مناطق الجنوب، وبشكل أقل في باقي المناطق”.

وأضاف، “ولا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن وصول درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية كون درجة الحرارة المعتمدة في منظمة الأرصاد العالمية تقاس في الظل وهي درجة حرارة الهواء في الظل وليس تحت أشعة الشمس”.

وتابع، “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط فترة الظهيرة على بعض المناطق، لكن ابتداء من الثلاثاء القادم التوقعات تشير إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار وهي بداية رياح البوارح، والتي تبدأ هذه الأيام وتستمر حتى منتصف شهر تموز، حيث تنشط خلال النهار وتميل للسكون في ساعات المساء، وستكون مثيرة للغبار في مناطق واسعة من البلاد خصوصاً الأجزاء الجنوبية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

التحالف الدولي : القوات العراقية هي من تقود المعارك ضد داعش

اخبار العراق

هيئة : إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية يوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة

اخبار العراق

البنك الدولي سيطلق التقرير الرسمي للتنمية البشرية في العراق

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : الاعلان عن نتائج الانتخابات سيتم بعد يوم واحد من اجرائها

اخر الاخبار

صحيفة : الاستخبارات البريطانية تعتبر من الممكن تسرب فيروس كورونا من المختبر

اخبار العراق

تركيا تصدر للعراق معجون الطماطم بقيمة بلغت 94 مليون دولار عام 2020

اخبار العراق

طقس العراق : الأجواء صيفية في معظم المناطق مع مزيد من الارتفاع في الحرارة

اخبار العراق

طقس العراق : الأجواء صيفية في معظم المناطق مع مزيد من الارتفاع في الحرارة

اخر الاخبار

إصلاح إقليم كوردستان بين الضرورة والعقبات

اخبار العراق

امرأة تقتل زوجها خنقا في قضاء كرمة بني سعيد

اخبار العراق

ذي قار تطلب من النفط بناء 1000 وحدة سكنية للفقراء

اخر الاخبار

ضمن حملة حصر السلاح بيد الدولة .. عمليات البصرة تواصل مطاردة المطلوبين

اخر الاخبار

احتفالات في لبنان بفوز “بشار الأسد” بالانتخابات الرئاسية

اخر الاخبار

5 أسباب تؤدي إلى تلف بطارية السيارة .. تعرف عليهم

اخر الاخبار

تعرف على مواصفات هاتف أوبو Oppo A16 قبل إطلاقه رسميا

اخر الاخبار

إعلامية شهيرة مخطوبة منذ 30 عاما بدون زواج

اخر الاخبار

5 علامات تدل على احتياجك للكربوهيدرات