طقس العراق : الأجواء صيفية في معظم المناطق مع مزيد من الارتفاع في الحرارة

المستقلة / تشير التنبؤات الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، فيما تشير خرائط الطقس إلى بداية رياح البوارح المثيرة للغبار يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار الأجواء الحارة مع ظهور بعض السحب المتفرقة”، مبينا أن “الأجواء ستكون صيفية بحتة في معظم المناطق، وخصوصاً الاقسام الجنوبية، في حين سنشهد مزيدا من الارتفاع في الحرارة نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، وربما تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في مناطق الجنوب، وبشكل أقل في باقي المناطق”.

وأضاف، “ولا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن وصول درجة الحرارة إلى 65 درجة مئوية كون درجة الحرارة المعتمدة في منظمة الأرصاد العالمية تقاس في الظل وهي درجة حرارة الهواء في الظل وليس تحت أشعة الشمس”.

وتابع، “الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط فترة الظهيرة على بعض المناطق، لكن ابتداء من الثلاثاء القادم التوقعات تشير إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار وهي بداية رياح البوارح، والتي تبدأ هذه الأيام وتستمر حتى منتصف شهر تموز، حيث تنشط خلال النهار وتميل للسكون في ساعات المساء، وستكون مثيرة للغبار في مناطق واسعة من البلاد خصوصاً الأجزاء الجنوبية”.