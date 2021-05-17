طقس العراق : استقرار مناخي واجواء صافية مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، الى استقرار مناخي واجواء صافية في عموم البلاد، فيما تواصل درجات الحرارة الارتفاع تدريجياً.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في توضيح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، “من المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الحراري السطحي الجاف القادم من الجزيرة العربية تزامنآ مع هيمنة قوية للمرتفع الجوي العلوي الشبه المداري مسببآ سيادة الاستقرار الجوي وانعدام فرص تشكل الحالات الجوية الممطرة”.

وأوضح ان “الاجواء خلال اليومين المقبلين صافية ومشمسة ومستقرة وحارة نسبيا”.

وبشأن درجات الحرارة، اشار الراصد الجوي إلى أنها “تواصل الارتفاع الملحوظ خلال اليومين القادمين في كافة انحاء البلاد بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادم من الجزيرة العربية ذات امتدادات افريقية اضافة الى تأثير المرتفع العلوي الشبه المداري مسببآ استمرار الاجواء الصيفية الحارة في كافة مدن البلاد خصوصا في وسط وجنوب البلاد”.

اما حركة الرياح فانها “غربية نشطة مثيرة للغبار محليا في مدن الشمال وشمال الانبار والعاصمة وصلاح الدين في حين تكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في مدن الجنوب والفرات الاوسط اما يوم الثلاثاء تتحول الى شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة مثيرة للاتربة في كافة انحاء البلاد”.