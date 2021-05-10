طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة في عموم البلاد

المستقلة /- تشير التبنؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي .

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بتكاثر تدريجي للسحب ابتداء من اليوم وخصوصاً مساء، ليتسبب ذلك بطقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، ليبدأ مع ذلك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة تواجد منخفض جوي، والحالة ينقصها الرطوبة المدارية المناسبة لذلك تقتصر فرص الأمطار في مناطق محدودة جداً، أفضلها جهه المنطقة الغربية مع زخات أمطار خفيفة في باقي المناطق كما ترسمها خرائط الأمطار التراكمية ومناطق كثيرة خارج توقعات الأمطار”.

وأضاف، “الرياح ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتستمر خلال الأيام القادمة”.

وتابع، أن “درجة الحرارة ترتفع مجدداً ابتداء من اليوم لتسجل درجات أربعينية في مناطق وسط وجنوب البلاد، وبشكل أقل في باقي المناطق، ولا يوجد أي انخفاض قريب في الحرارة”.