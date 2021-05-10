طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة في عموم البلاد

المستقلة /- تشير التبنؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي .

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بتكاثر تدريجي للسحب ابتداء من اليوم وخصوصاً مساء، ليتسبب ذلك بطقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، ليبدأ مع ذلك حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة تواجد منخفض جوي، والحالة ينقصها الرطوبة المدارية المناسبة لذلك تقتصر فرص الأمطار في مناطق محدودة جداً، أفضلها جهه المنطقة الغربية مع زخات أمطار خفيفة في باقي المناطق كما ترسمها خرائط الأمطار التراكمية ومناطق كثيرة خارج توقعات الأمطار”.

وأضاف، “الرياح ستكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتستمر خلال الأيام القادمة”.

وتابع، أن “درجة الحرارة ترتفع مجدداً ابتداء من اليوم لتسجل درجات أربعينية في مناطق وسط وجنوب البلاد، وبشكل أقل في باقي المناطق، ولا يوجد أي انخفاض قريب في الحرارة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة في عموم البلاد

اخر الاخبار

انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

رياضية

ميلان يتفوق على يوفنتوس في صراع المربع الذهبي

رياضية

إشبيلية يبعد ريال مدريد عن صدارة الدوري الإسباني

رياضية

راضي شنيشل يكشف هدف الزوراء في الدوري العراقي

رياضية

زاخو يتلقى ضربة ثلاثية قبل لقاء الزوراء

اخر الاخبار

السعودية تعلن تنظيم الحج وفق شروط خاصة للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

السعودية تعلن تنظيم الحج وفق شروط خاصة للوقاية من كورونا

اخر الاخبار

الإمارات.. شرطة دبى تلقى القبض على أبرز تاجر مخدرات بريطاني

اخر الاخبار

مساعد وزير الخارجية المصرى لـ”سفيرة إسرائيل”: نرفض اقتحام المسجد الأقصى المبارك

اخبار العراق

مفوضية حقوق الإنسان بالعراق تصف المنظومة الأمنية بـ”الفاشلة”

اخر الاخبار

اعتقال شخص أقدم على اغتصاب طفلة جنوب العراق

اخبار العراق

بعد اغتيال الوزني .. فائق الشيخ علي يعلن انسحابه من خوض الانتخابات

عامة ومنوعات

عروس تغادر مراسم الزواج و تترك زوجها .. بسبب جدول الضرب

اخر الاخبار

14 دولة عربية تشارك في مسابقة “فلسطين ليست وحدها” وغزة تحرزالجائزة الخاصة

اخبار العراق

وزير يتهم الحكومات المحلية برمي “مياه المجاري والقاذورات” في الاهوار

اخبار العراق

عودة ( 104 ) عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى للنازحين طوعيا