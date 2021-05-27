طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة الايام الاربعة المقبلة

طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة الايام الاربعة المقبلة

المستقلة /- اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة نسخة منه:” ان طقس يوم غد الجمعة سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة والجو سيكون صافيا في عموم المناطق”.

وبينت:” ان اجواء السبت المقبل ستكون صافية ايضاً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تنخفض قليلا في الشمالية “.

واضافت الانواء :” ان الطقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ايضا ودرجات الحرارة مقاربة لما هي عليه في اليوم السابق”.