طقس العراق : ارتفاع في درجات الحرارة الايام الاربعة المقبلة

طقس العراق

المستقلة /-  اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة نسخة منه:” ان طقس يوم غد الجمعة سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة والجو سيكون صافيا في عموم المناطق”.

وبينت:” ان اجواء السبت المقبل ستكون صافية ايضاً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما تنخفض قليلا في الشمالية “.

واضافت الانواء :” ان الطقس يومي الاحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ايضا ودرجات الحرارة مقاربة لما هي عليه في اليوم السابق”.

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