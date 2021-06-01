طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة بسبب وجود مرتفع جوي في المنطقة

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح البوارح في البلاد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إنه “ابتداء من اليوم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع الشديد، مع نشاط رياح البوارح الشمالية الغربية؛ وذلك بسبب اشتداد مرتفع جوي شبه مداري يستقر على المنطقة طوال فترة الصيف”.

وأضاف، أن “التوقعات تشير إلى رياح شمالية غربية نشطة السرعة تتأثر بها معظم المناطق الجنوبية ابتداء من اليوم، إضافة إلى شرق المنطقة الوسطى- الكوت تحديداً- تعمل على إثارة الغبار المحلي على بعض المناطق الجنوبية، وقد تتأثر بها الطرق الخارجية لذا يرجى الإنتباه”.

وتابع، “كذلك من المتوقع اشتداد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة خصوصاً الجمعة ومطلع الأسبوع القادم، لتصل إلى 49 درجة مئوية، خصوصاً في مناطق الجنوب، وبشكل أقل في باقي المناطق، وتستمر عدة أيام ثم تنخفض قليلاً”، مبينا أنه “من المتوقع أيضاً أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة طوال فترة الصيف في معظم مناطق البلاد، وعلى وجه الخصوص المناطق الجنوبية”.

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