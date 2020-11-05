طقس العراق : أمطار وعواصف رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

المستقلة/- أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (05 تشرين الثاني 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، مع عودة الأمطار والعواصف الرعدية إلى البلاد.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة وتلقته المستقلة فإن “المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، أما في أقاسمها الغربية تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً”.

وأضافت الهيأة، أن “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والمنطقة الجنوبية سيكون طقسها غائماً جزئياً واستقرار بدرجات الحرارة”.

وأشارت إلى أن “الطقس يوم غد في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً ثم يتحول الطقس في أقسامها الشرقية إلى غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، بينما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية خاصة في أقسامها الشرقية والشمالية”.