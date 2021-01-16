طقس العراق : أمطار وثلوج في مناطق عدة وأجواء صحوة في أخرى

طقس العراق : أمطار وثلوج في مناطق عدة وأجواء صحوة في أخرى

المستقلة /- تشير التوقعات الجوية إلى أجواء صحوة في مناطق عراقية، وغيوم ممطرة وثلوج في مناطق أخرى تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، الذي يشهد بدوره موجة باردة تمتد لثلاثة أيام ونصف تقريباً.

وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة ، إن “أجواء مستقرة معتدلة نهارا خلال اليوم السبت، باردة ليلا مع فرص تساقط زخات مطر متفرقة في المناطق الشمالية”.

وأضاف أن “امطارا متوسطة في المناطق الشمالية تزداد في مناطق دهوك خلال يوم الأحد مع فرص زخات متفرقة خفيفة على مناطق متفرقة من الوسط والجنوب”.

ولفت الى ” استمرار فرص الأمطار على المناطق الشمالية على فترات خلال أيام الاثنين والثلاثاء، مع تساقط الثلوج يوم الأربعاء والخميس على مناطق دهوك والسليمانية، واستمرار استقرار الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية”.

وبشأن درجات الحرارة أوضح العلي أن “التوقعات خلال النهار ستكون كما يلي:

المنطقة الشمالية.. 12 إلى 17

المنطقة الوسطى.. 17 إلى 20

المنطقة الجنوبية.. 20 إلى 21

المنطقة الغربية.. 14 إلى 16”.

أما درجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال الفجر كما يلي:

المنطقة الشمالية.. 0 إلى 5

المنطقة الوسطى.. 6 إلى 8

المنطقة الجنوبية.. 8 إلى 10

المنطقة الغربية.. 3 إلى 6

وأشار إلى أنه “لاتوجد أمطار غزيرة ولا متوسطة اصلا في المناطق الوسطى والجنوبية خلال الفترة القادمة ولم تظهر لنا أي مؤشرات لذلك”.

وختم بالقول، “يتوقع ان تتأثر البلاد بموجة برد ابتداء من مساء الأربعاء ذروتها الخميس والجمعة والسبت المقبل”.