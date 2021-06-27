طعنه مساعده.. مقتل مدرب سباحة في النادي الأهلي المصرى

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قتل مدرب سباحة في النادي الأهلي المصري، على يد مساعده اليوم الأحد، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يُفيد بمقتل مدرب سباحة في النادي الأهلي، على يد مساعده، في منطقة أكتوبر في محافظة الجيزة.

وبحضور رجال المباحث إلى موقع الحادث، عثروا على جثة المدرب، ثم جرى نقله إلى المشرحة تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحه؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق القضية، لكشف ملابساتها، وتحديد الأسباب الرئيسة لارتكابها.