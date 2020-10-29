طريقة تأمين دردشات واتساب على هواتف أندرويد بـ بصمة الوجه Face ID

المستقلة /- عثر فريق WABetaInfo، في أحدث إصدار تجريبي لواتساب WhatsApp على هواتف أندرويد، على تحديث جديد في قائمة الإعدادات على صفحة جديدة الشكل تم فيه استبدال قفل بصمة الإصبع Fingerprint، الموجود في الإصدارات الحالية من التطبيق بـ Biometric Lock.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “express” البريطانية، يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة، تتيح لمستخدمي هواتف أندرويد استخدام مستشعرات التعرف على الوجه لإلغاء قفل التطبيق للاحتفاظ بسجل الدردشة الفردية والجماعية بعيدا عن أعين المتطفلين حتى أن لم يكن الهاتف غير مقفل.

وكإجراء مني إضافي يستطيع مستخدمي نظام التشغيل أندرويد 9 والإصدارات الأحدث منه قريبا، من حماية حساب واتساب من خلال تمكين ميزتي الحماية البوميترية بصمة الأصبع Touch ID أو مستشعر التعرف على الوجه Face ID، ولتمكين ميزتي الحماية لقفل واتساب يمكنك اتبع الخطوات التالية:

– تفعيل ميزتي القفل Biometric Lock:

1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد.

2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة.

3. من القائمة المنسدلة أنقر على خيار الإعدادات Settings.

4. من صفحة الإعدادات اضغط على خيا الحساب Account ، ثم الخصوصية Privacy.

5. من صفحة الخصوصية، مرر لأسفل للعثور على خيار Biometric Lock.

6. من قسم Biometric Lock، قم بتمكين الزر بجوار خيار القفل باستخدام المقاييس الحيوية Lock with Biometric.

7. يمكنك اختيار المدة التي تريد فيها إغلاق التطبيق فور تركه، حيث يمكنك الأختيار بين ثلاث اختيارات هي حالا، وبعد دقيقة واحدة، وبعد 30 دقيقة.