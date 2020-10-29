طريقة انقاص الوزن ونتيجة سريعة في 3 ايام

المستقلة /- من اجل انقاص الوزن يوصي الاطباء وخبراء التغذية باعتماد نظام غذائي صحي يخلو من الدهون الضارة ومن السكر ويقوم على شرب كمية كافية من الماء يومياً وعلى ممارسة التمارين الرياضية. وفي المقابل يرى بعض الاختصاصيين انه يمكن اتباع برامج حمية لمدة قصيرة من اجل استعادة الرشاقة في وقت قياسي. ولهذا من المفيد مثلاً تطبيق رجيم الزبادي والبرتقال الذي يساهم في انقاص الوزن في مدة 3 الى 7 ايام فقط.

شروط الرجيم

رجيم الزبادي والبرتقال

للتمكن من انقاص الوزن بالاعتماد على رجيم الزبادي والبرتقال، يجب الحرص على تطبيق بعض النصائح المهمة.

– من المهم اولاً قبل تطبيق البرنامج استشارة الاختصاصية التي تحدد حاجة الجسم الى اتباع النوع القاسي او المعتدل منه.

– يمكن خلال مدة هذا الرجيم شرب ما لا يقل عن ليتر الى ليترين من عصير الليمون الطازج مع تناول الزبادي يومياً.

– كما يمكن تناول شرحات البرتقال قبل مواعيد الوجبات الرئيسية مع اكل الزبادي.

– يجب الا تتخطى مدة الرجيم الـ3 ايام. ومن الممكن تكراره بعد ذلك بشهر واحد.

نوعا الرجيم

يمكن من ترغب في خسارة الوزن الزائد ان تختار احد نوعين من هذا الرجيم القاسي او المعتدل. وذلك حسب حاجة جسمها.

الرجيم القاسي

رجيم الزبادي والبرتقال

اليوم الأول

الفطور. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم، ملعقة طعام من حبوب الفطور المصنوعة من القمح الكامل. بعد مرور 30 دقيقة يمكن شرب كوب من عصير البرتقال. الغداء. حبة برتقال متوسطة الحجم، قطعة صغيرة من السمك المشوي مع بضعة اوراق من الخس. العشاء. قبل ساعة من موعد الوجبة يمكن شرب كوب من عصير الليمون. وبعد هذه المدة يجب تناول كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم.

اليوم الثاني

يمكن تكرار برنامج رجيم اليوم الاول مع استبدال السمك بالدجاج المشوي من دون دهون مع الخضار المطهوة على البخار.

رجيم الزبادي والبرتقال

اليوم الثالث

الفطور. قطعة متوسطة الحجم من التوست او الخبز الاسمر، كوب من الزبادي غير المحلى ومنزوع الدسم. الغداء. يمكن شرب كوب من عصير البرتقال الطازج قبل موعد الوجبة بـ30 دقيقة ثم تناول طبق صغير من الارز البني وكوب من شوربة خضار خالية من الدسم. العشاء. كوب من الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم، قطعة صغيرة من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة او من النخالة. ويمكن خلال اتباع هذا الرجيم تناول كوب من عصير البرتقال او حبة من هذه الفاكهة.

الرجيم المعتدل رجيم الزبادي و البرتقال المعتدل

رجيم الزبادي والبرتقال

يسمح هذا البرنامج الذي يمتد لـ7 ايام بإنقاص الكثير من الوزن. ويمكن ان يصل عدد الكيلوغرامات التي يتم فقدانها الى 5. ولهذا يجب الحرص على شرب ليترين من الماء يومياً مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع هذا البرنامج.

اليوم الأول

الفطور. قبل 30 دقيقة من موعد الوجبة يمكن شرب كوب من عصير البرتقال ثم تناول قطعة صغيرة من الخبز الكامل او التوست الاسمر وكوب من الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم. الغداء. قطعة صغيرة من الخبز الكامل او الاسمر، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق متوسط الحجم من السلطة او من الخضار المطهوة على البخار او المشوية، حبة برتقال. العشاء. طبق شوربة مصنوعة من دون دسم، طبق خضار طازجة، حبة برتقال.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من عصير البرتقال قبل ساعة من الوجبة، كوب من الزبادي غير المحلى وخفيف الدسم مع قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر المحمص. الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، بيضة مسلوقة، قبضة من المكسرات النيئة غير المملحة، حبتان من البرتقال كتحلية. العشاء. قطعة من الدجاج المشوي من دون دهون، طبقة من السلطة، كوب من الزبادي خفيف الدسم والخالي من السكر، حبة برتقال.

رجيم الزبادي والبرتقال

اليومان 3 و4 الفطور. كوب من عصير البرتقال قبل ساعة واحدة من موعد الوجبة، قطعة من التوست الاسمر، كوب من الزبادي غير المحلى او قطعة جبنة صغيرة قليلة الدسم. الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي، طبق سلطة خضراء، كوب من عصير البرتقال. العشاء. قطعة جبنة قليلة الدسم، قطعة توست مصنوع من القمح الكامل، ثمرة برتقال.

اليومان 5 و6

الفطور. كوب من عصير البرتقال قبل ساعة واحدة من موعد الوجبة، كوب من الزباي قليل الدسم. الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي مع الاعشاب من دون دهون، طبق شوربة غير دسمة، حبة برتقال. العشاء. قطعة من التوست الاسمر، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم او من الزبادي غير المحلى، حبة برتقال.

رجيم الزبادي والبرتقال

الفطور. كوب من عصير البرتقال قبل ساعة من موعد الوجبة، كوب من الزبادي غير الدسم وغير المحلى، قطعة توست مصنوع من القمح الكامل او من النخالة. الغداء. طبق صغير من الارز الاسمر المطهو على البخار، قطعة صغيرة من الدجاح المشوي الخالي من الدهون، طبق من الخضار المطهوة على البخار، ثمرة برتقال. العشاء. قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، مع قطعة صغيرة من الخبز الكامل، حبة برتقال. وفي نهاية هذا الرجيم لا بد من ملاحظة الفرق وانه تم انقاص الوزن في مدة قصيرة.