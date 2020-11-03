طرق منزلية لعلاج برودة القدمين

يعتبر الشعور ببرودة في قدميك أمراً طبيعياً، خاصة عند تغير درجات الحرارة، فما هي الأسباب الشائعة لبرودة قدميك؟ وما هي العلاجات المنزلية لها؟

برودة القدمين: أسباب وعلاجات

إذا كنت من الأشخاص الذين تزعجهم مشكلة برودة القدمين، تعرف معنا في المقال التالي على أسباب ما يحدث وطرق العلاج المتاحة منزلياً.

أسباب برودة القدمين

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تشعر ببرودة في قدميك، فما هي هذه الأسباب؟

1- برودة الطقس

تعتبر برودة القدمين رد فعل طبيعي من الجسم على انخفاض درجات الحرارة، خاصة في فصل الشتاء، فعندما يدخل الجسم مكاناً بارداً تتقلص وتنقبض الأوعية الدموية الموجودة في الأطراف، ما يقلل من كمية الدم التي تصل إليها.

وهي طريقة يتبعها الجسم للتقليل من خسارة الحرارة، خاصة في الأعضاء الحيوية البعيدة عن الأطراف، للحفاظ على تدفق الدم منها وإليها بشكل طبيعي وحمايتها.

أما بالنسبة للمصابين بمتلازمة رايوناود، فإن الطقس البارد أو التعرض للكثير من التوتر كفيل بإصابتهم ببرودة وخدر في القدمين والأطراف عموماً.

2- التوتر والضغط النفسي

قد يتسبب الضغط والتوتر بالإصابة ببرودة القدمين، وذلك نتيجة لرد الفعل الطبيعي من الجسم تجاه التوتر، إذ يبدأ الجسم بإنتاج كميات متزايدة من الأدرينالين وضخها في مجرى الدم.

ويتسبب الأدرينالين في انقباض الأوعية الدموية في الأطراف، بهدف تخزين الطاقة والحرارة وتحضير الجسم لأي ضرر قد يلحق به في الظرف الراهن المثير للتوتر.

3- مشاكل في الدورة الدموية

تعد المشاكل في الدورة الدموية أكثر مسببات برودة القدمين شيوعاً، حيث سوف يشكو المصاب وبشكل متكرر من برودة في القدمين واليدين بسبب عدم وصول الدم بالشكل المناسب إليها.

وهناك العديد من الأسباب وراء مشاكل الدورة الدموية، ومنها:

نمط حياة خالي من الحركة والنشاط، مثل الأعمال المكتبية.

التدخين.

ارتفاع الكولسترول، فهذا قد يعيق تدفق الدم داخل الأوعية.

بعض مشاكل القلب.

4- فقر الدم أو الأنيميا

يحتوي دم المصاب بالأنيميا على كمية قليلة جداً من خلايا الدم الحمراء، وأسباب الإصابة بفقر الدم عديدة، منها:

نقص الحديد.

نقص في عناصر غذائية هامة، مثل: بي 12، الكبريت.

أمراض الكلى المزمنة.

وقد تتسبب الحالات المتوسطة أو المزمنة من فقر الدم في الإصابة ببرودة القدمين.

5- مرض السكري

يكون مرضى السكري عادة عرضة لمشاكل عامة تتعلق بالدورة الدموية، بما في ذلك برودة القدمين واليدين. إذ قد تتسبب المستويات المرتفعة من السكر في الدم في تضيق الأوعية الدموية، والتقليل من الدم المتدفق إلى الأطراف.

كما أن عدم التعامل مع مرض السكري بشكل ملائم، قد يتسبب في نوع من التلف في الأعصاب، وهذا قد ينشأ عنه شعور بالخدر في القدمين واليدين.

6- مشاكل في الأعصاب

قد تتسبب العديد من المشاكل في الجهاز العصبي بالإصابة ببرودة القدمين، بما في ذلك:

تضرر العصب نتيجة إصابة أو جرح، مثل الإصابة بقضمة الجليد.

مشاكل مزمنة في الكلى.

نوع من العدوى أو الالتهاب.

الوراثة والجينات.

وإذا كان السبب عصبياً، غالباً سوف يشعر المريض بأعراض أخرى مرافقة لبرودة القدمين، مثل: الخدر، النمنمة.

7- قصور الغدة الدرقية

عندما يصاب الشخص بقصور في غدته الدرقية، فإن هذا يعني أن الغدة تنتج كميات أقل من الهرمونات الضرورية، ما يؤثر سلباً على عمليات الأيض في الجسم عموماً.

وقد يسبب الخلل في عمليات الأيض اضطرابات في:

ضربات القلب.

حرارة الجسم.

الدورة الدموية.

لذا، قد يشعر المصاب ببرودة مستمرة في القدمين، بالإضافة إلى أعراض أخرى، مثل: الإرهاق، كسب الوزن، مشاكل في الذاكرة.

علاجات منزلية لبرودة القدمين

تستطيع احتواء حالة برودة القدمين لديك وإعادة الدفء لهما، باتباع النصائح التالية:

الحركة والنشاط، وذلك عبر:

الوقوف والتحرك حول المكتب بضع مرات في النهار إذا كان عملك مكتبياً.

القيام بتمارين القفز أو الجري أو المشي السريع.

الحركة داخل المنزل.

ارتداء جوارب دافئة، إذ يعتبر ارتداء ملابس وجوارب دافئة أمراً هاماً للحفاظ على دفء قدميك خاصة داخل المنزل.

حمام الماء الدافئ للقدمين، تعتبر هذه الطريقة أسرع الوسائل على هذه القائمة لإعادة الدفء إلى القدمين، خاصة نقع القدمين لمدة 10-15 دقيقة قبل الخلود للنوم. (ملاحظة: على مرضى السكري تجنب هذه الطريقة تماماً).

استعمال كمادات ساخنة أو قربة ماء ساخنة، فقد يساعد وضع هذه عند منطقة أسفل القدمين خلال النوم على الحفاظ على المنطقة المحيطة بالقدمين دافئة.

وعليك أن لا تنسى أن وجود سبب مرضي للحالة يستدعي الحصول على التشخيص والعلاج اللازمين، وإلا فلن تجدي أي وسيلة منزلية نفعاً مع حالتك.