طرق متابعة أبنائك على تطبيق الواتساب

المستقلة /-ان التكنولوجيا سلاحٌ ذو حدين، حيث بالرغم من الانتشار الواسع للتكنولوجيا والفوائد الجمّة التي أحدثتها برامج التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية المجانية مثل الواتساب وسناب شات وتليجرام وفيسبوك وتويتر وغيرها من تطبيقات المراسلة السريعة؛ من تسهيل عملية التواصل بين الأشخاص ببعضهم البعض، وتقريب المسافات حيث يمكنك التواصل مع أي شخص في العالم خلال ثوانٍ! إلا أن لها جوانب سلبية إذا ما تم استخدامها بطريقة غير سليمة.

ولذلك يقع على عاتق الآباء مراقبة أنشطة أطفالهم المختلفة وتتبع الواتس وتطبيقات المراسلة الفورية والرسائل النصية التي تتم خلالها؛ كما تساعد برنامج رقابة الهاتف عن بعد بشكل مفيد وفعال في ذلك من خلال التحكم في أنشطة الهاتف وتقييد المكالمات وجهات الاتصال ومنع حدوث أي ضرر واتخاذ القرار في الوقت الصحيح والفعلي.

أفضل برنامج مراقبة هاتف عن بعد يعد تطبيق mSpy من أفضل التطبيقات في مجال الرقابة الأبوية والتي لاقت اقبالًا كبيرًا من المستخدمين من مختلف دول العالم، حيث ساهمت مزايا التطبيق في حماية أكثر من مليون أسرة حول العالم. حيث يمكن من خلاله تتبع تطبيقات المراسلة الفورية والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك تصفح سجل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية الواردة والصادرة والمحذوفة وتتبع الواتس وتتبع المواقع الإلكترونية والألعاب وحظرها وتقييدها. ما يميز التطبيق هو توفر خاصية التتبع من خلال تحديد الموقع الحالي عبر نظام تحديد المواقع العالمي ((GPS.

مميزات التطبيق

●مراقبة جميع تطبيقات المراسلة الفورية الشهيرة منها تتبع الواتس والتليجرام وسنابشات.

●سريع وسهل التثبيت يمكن تثبيت التطبيق في أقل من 10 دقائق!

●متوافق مع جميع أجهزة الأندرويد والآيفون والأجهزة اللوحية ويمكن الوصول له من أي متصفح.

●في حال واجهت أي مشكلة فنية أو احتجت إلى أي مساعدة، بإمكانك التواصل مع الدعم الفني، حيث يتميز بدعم متعددة اللغات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، ويتنوع الدعم بين الدعم عبر الدردشة المباشرة والدعم عبر الخط الهاتفي ودعم mAssistance ●حزم اشتراك متنوعة بسعر معقول دولار واحد يوميًا.

●مزامنة البيانات دوريًا وتشفيرها بحيث يمكنك وحدك الوصول لها.

●يتم تحديث البيانات بشكل دوري كل 5 دقائق.

●تلقي الإشعارات والتنبيهات فور حصولها عن دخول طفلك في إحدى الأماكن المحددة كأماكن خطرة.

●إمكانية إخفاء أيقونة التطبيق.

كيف يمكن تتبع الواتس لشخص ما باستخدام تطبيق mSpy™؟ شراء التطبيق قم بالدخول إلى موقع mSpy، ثم في باختيار خطة الاشتراك المناسبة لك، حيث يتوفر العديد من الحزم بناء على عدد الأجهزة التي ترغب في مراقبتها، ثم استكمل طلب الشراء عبر إدخال معلومات الدفع والبيانات الشخصية (إن تطلب الأمر) بعد تأكيد عملية الشراء، تحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على بيانات تسجيل الدخول.

تثبيت التطبيق إذا كان الجهاز المستهدف يعمل بنظام آيفون فإنك لست بحاجة للوصول المادي للجهاز المراد مراقبته وتتبع الواتس عليه، أما إذا كان الجهاز المستهدف يعمل بنظام أندوريد؛ فأنت بحاجة للوصول الفعلي إلى هاتف الشخص الذي تود في تتبع الواتس الخاص به لتثبيت التطبيق عليه. بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في mSpy™ واتبع التعليمات ودليل التثبيت لضبط الإعدادات وإنهاء عملية التثبيت.

بدء المراقبة عند الانتهاء من تثبيت البرنامج وإعداده بشكل كامل على الجهاز المستهدف، سيبدأ البرنامج بالعمل في خلفية الجهاز وبالبدء بعملية جميع المعلومات وتسجيل كافة الأنشطة من رسائل قصيرة ومكالمات وصور ومقاطع فيديو، ويمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على mSpy™ ثم الضغط على خيار “whatsapp” لتتبع الواتس ومراقبة جميع رسائل الواتس للشخص الذي قمت بتثبيت البرنامج على جهازه، كما يمكنك تتبع جميع المكالمات والرسائل النصية والبريدية والمواقع الإلكترونية والعديد من المزايا المتنوعة والمختلفة.