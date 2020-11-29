طرق سهله العثور على رسائل واتساب القديمة

المستقلة /- يستخدم تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، لأغراض مختلفة ليس فقط لتبادل الرسائل النصية ولكن أيضًا، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمعلومات المهمة، ومع وجود المئات من الرسائل داخل كل دردشة يصعب عليك الأمر عندما تبحث عن رسالة أو صورة قديمة تحوي معلومات مهمة أو كلمة مرور لتسجيل الدخول لأحد تطبيقات الخاصة بعملك.

ولحسن الحظ من السهل العثور على رسائلك القديمة على واتساب WhatsApp، من خلال عدة ميزات تتيحها لك الشركة المالكة للمنصة “فيسبوك”، باستخدام ميزة تسمى البحث search ، والذي تتشابهة مع ميزة البحث على متصفح سطح المكتب عن الضفط على زري Control + F، عندما تبحث عن كلمة معينة في مستند محدد، وإليك كيفية العثور على رسائلك القديمة بواتساب، وفقا لما ذكره موقع “indiatoday”.

الطريقة الأولى: للعثور على الرسائل النصية القديمة على واتساب WhatsApp، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك.

2. اذهب إلى جهة الاتصال التي تريد العثور على الرسائل أو الصور التي تريد العثور عليها.

3. اضغط على الثلاث نقاط الأفقية أعلى يمين الدردشة.

4. انقر على خيار بحث Search من الصفحة الجديدة.

5. في مربع البحث اكتب كلمة من محادثتك لتسهل عثورك على الرسالة التي تبحث عنها.

6.انقر فوق السهم العلوي للتبديل بين رسائل المحادثة القديمة المتعلقة بالكلمة التي كتبتها.

7. استمر في التمرير بين الرسائل من خلال النقر على السهم لأسفل أو لأعلى حتي تجد ما تبحث عنه.

الطريقة الثانية: كيفية العثور على رسائل الوسائط على واتساب:

يمكنك أيضًا البحث في الدردشات عن وسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو والروابط وملفات GIF والصوت والمستندات ، باستخدام عوامل التصفية في ميزة البحث بتطبيق واتساب:

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك.2. انقر على خيار بحث Search.

3. حدد نوع الوسائط التي تريد البحث عنها.

4. ثم اضغط على الوسائط والروابط والمستندات.

5. سوف تظهر لك الوسائط التي قمت بإرسالها أو استقبالها عبى المحادثة المحددة على واتساب.

الطريقة الثالثة: يقدم لك تطبيق واتساب أيضًا ميزة مهمة تمكنك من العثور على رسائلك المميزة بسهولة من خلال ميزة “الرسائل المفضلة” أو المميزة بنجمة:

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp.

2. – افتح جهة اتصال التي تريد تمييز رسائلها بنجمة.

3. انقر نقرة مطولة على الرسالة أو ملف الوسائط التي تريد حفظها.

4. انقر على رمز النجمة في شريط الأدوات أعلى الدردشة.

5. وللعثور على رسائلك انقر على الثلاث نقاط الأفقية ثم انقر على خيار الرسائل المميزة بنجمة.