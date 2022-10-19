طبيب يمني يحقق انجازات نوعية في جراحة العظام والتشوهات الخلقية

المستقلة/-حقق استشاري جراحة العظام والمفاصل والمتخصص في إصلاح العيوب الخلقية والتشوهات لدى الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى النقيب التخصصي بعدن الدكتور عماد الشعيبي نجاحات غير مسبوقة في جراحة العظام والتشوهات الخلقية منذ وصوله إلى اليمن قادماً من جمهورية مصر العربية التي قضى في مستشفياتها حوالي ( 10 ) سنوات وذلك في مجال جراحة العظام والكسور والمفاصل الصناعية والتشوهات الخلقية وخاصة للأطفال الذين يولدون مشوهين خلقياً ..

وأجرى الشعيبي العديد من العمليات الجراحية المعقدة وأعاد البسمة لأطفال ميئوس من شفائهم ..

وكان الطفل أحمد طه خالد أبو رشود ، من مدينة رداع بمحافظة البيضاء ،يعاني من صعوبة في الحركة بسبب تشوه خلقي في مفصل الحوض ومفصل الركبة ومفصل الكاحل والقدمين أجراء له الدكتور الشعيبي عدة عمليات للحوض والركبة والقدم ونقل عضلات وتطويل أوتار وأعاده إلى طبيعته بعد أن وصل الأب إلى مرحلة اليأس بسبب عدم وجود الإستشاري المتخصص تخصص دقيق في جراحة التشوهات الخلقية للأطفال ..

كما ان معظم الأطباء كانوا قد قرروا أن يتم إجراء العملية في مركز متخصص في الخارج وعمليات هذه الحالات يتم إجراءها في مراكز متخصصة في جراحة عظام أطفال في الخارج ولايوجد في اليمن مركز متخصص في جراحة عظام الأطفال بسبب عدم وجود إستشاريين متخصصين في جراحة عظام أطفال ، ولذلك يعتبر الدكتور عماد هو المتخصص الوحيد في اليمن في جراحة عظام أطفال كتخصص دقيق ، بالإضافة لكونه متخصص في جراحة العظام ..

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عماد الشعيبي يعتبر أحد الخبرات والكفاءات العالمية في جراحة العظام للأطفال وحاصل على الدكتوراه في هذا التخصص إلى جانب جراحة الكسور والإصابات والمفاصل الصناعية من جمهورية مصر العربية بعد قضاء فترة أكثر من ( 10 ) سنوات خبرة في هذا المجال ..