ضجة قطرية .. هذا ما حدث مع الشيف بوراك بعد تدهور حالته الصحية

المستقلة /- بعد خضوعه لعملية جراحية، وغيابه لفترة طويلة، ظهر الشيف التركي بوراك عبر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وظهر بوراك في الفيديوهات وكأنه خسر الكثير من وزنه، لكنه طمأن محبّيه على صحته مؤكدا انه بخير، وسيفتتح فرعا جديدا لمطعمه في الدوحة، وسوف يتم تقديم كافة الأكلات التي اشتهر بإعدادها، بالإضافة إلى البرجر، ما أثار الحماسة لدى القطريين والمحبين.

يذكر ان بوراك، قد أثار قلق محبّيه مؤخرا بعد ظهوره في المستشفى وملامح التعب وخسارة الوزن واضحة عليه، بعد خضوعه لعملية جراحية لم يُفصح عن تفاصيلها، لكن انتشرت عدة أخبار حول استئصاله ورما خبيثا من رأسه، إلا أن الشيف التركي، لم يؤكد الخبر او ينفيه.

بالصورة .. تفاصيل سحل واعتداء على ممرضة داخل مستشفى

ثم خرجت التقارير الصحفية لتؤكد ان بوراك، عانى من مرض التهاب الزائدة الدودية، ودخوله المستشفي كان من أجل استئصال الزائدة بعد ظهور النتائج الخاصة به، وبعد إجرائه العملية انتشرت مجموعة من الصور له من داخل غرفة العمليات، وبعد إجرائه العملية بنجاح، تتحسن خلال الأسبوعين صحته بشكل ملحوظ.

 

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