صور.. هكذا احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ64

المستقلة/ منى شعلان/احتفلت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ64، إذ أنها من مواليد 13 ديسمبر 1956 ،ونشر الحساب الرسمي للنجمة الكبيرة على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورًا من الاحتفال وظهرت ماجدة برفقة عائلتها ، وهم أمام تورتة عيد ميلادها ، وعلق الحساب: “ومابتكمل الفرحة إلا مع جمعة العيلة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد”.

كما نشر حساب النجمة اللبنانية أيضاً ، مقطع فيديو لمجموعة من محبيها وجمهورها فى اليابان ، وهم يوجهون دعوة لها ، من أجل زيارتهم فى طوكيو ، وعلق الحساب :” بمناسبة عيد ميلادها ، محبي ماجدة فى اليابان يدعونها إلى زيارتهم فى طوكيو”.

وتحتفل المطربة اللبنانية ماجدة الرومى بعيد ميلادها اليوم الأحد ، والتى يصفها الجمهور بملاك الطرب العربي ، كونها أحد أبرز أيقونات الغناء اللبنانى والعربى أيضًا، ولدت الفنانة الكبيرة بكفر شيما، بلبنان يوم 13 ديسمبر 1956،فى بيت فنى راقى فهى ابنة الموسيقار الشهير فى لبنان والعالم العربى حليم الرومى ، وبدأ تاريخها الفنى عام 1975 بأغنية “عم بحلمك يا حلم يا لبنان”.

كما قامت بدور البطولة المطلقة للفيلم السينمائى “عودة الابن الضال” وطرحت أول ألبوماتها فى عام 1977، وجاء تحت عنوان “وداع” وتزوجت فى عام 1979 من أنطوان دفونى وأنجبت منه هلا ونور وفى عام 2003 انفصلت عن زوجها بعد زواج دام أكثر من 20 عاما.

كما غنت ماجدة للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفى أغلب المهرجانات الكبرى فى العالم العربى، وأطلق عليها عدة ألقاب منها “ملاك الطرب العربى” و”مطربة المثقفين” للدلالة على تميز صوتها ورقى فنها.

وشاركت النجمة اللبنانية، فى العديد من المهرجانات العربية والعالمية، واعتلت مسرح قرطاج فى ثمانى دورات، كما حصلت على العديد من التكريمات والجوائز.