صور.. نجاة نجل أحلام من الموت بأعجوبة بعد تعرضه لحادث سير

المستقلة/- منى شعلان/ نجا فاهد الهاجري ابن الفنانة الإماراتية أحلام الشماسي، من الموت بأعجوبة إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة الإحساء بالمملكة العربية السعودية نتج عنه تهشم سيارته بالكامل.

وتداول الجمهور صورة لسيارة فاهد الهاجري بعد الحادث ظهرت فيها مهشمة بالكامل وطمست ملامحها جراء الحادث المروع.

ونشر فاهد الهاجري رسالة شكر لمن تابعوا حالته الصحية ودعوا له بالشفاء قائلاً: “أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامة أنا وعمي بفضل الله احنا بخير ونعمة الله يجازيكم خير على السؤال”.

وردت أحلام قائلة: “يا عمري وروحي وحبيبي وقطعة من روحي الحمد لله ربي حماك أنت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لأن عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الأحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبه على عيال سلمان أهل الوفى والكرم أيدٍ مطوية الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه يا ربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، أعلنت عن دخول ابنها الكبير، فاهد الهاجري، إلى أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، لتلقي العلاج، معربة عن خوفها الشديد عليه.

ونشرت أحلام صورة لابنها فهد عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ووجهت له رسالة قائلة: “جعلك يا رب في فرح وسعاده وسنينك سعيده ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد”.

وفيما كتب زوج أحلام مبارك الهاجري، في منشور له عبر حسابه بموقع “تويتر” : “الحمد لله ما دافع الله كان أعظم الحمد لله على ما قضى وعلى ما دبر والحمد لله على لطفه والحمد لله قدر ولطف”.