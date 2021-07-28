صور.. ملكات جمال فوق الـ60 في تكساس 

المستقلة/- منى شعلان/أقيمت مؤخرا، مسابقة ملكة جمال تكساس لكبار السن فى دالاس، وفازت باللقب معلمة البيانو والجدة لسبعة أحفاد كيمبرلى جيدى “63 عاما”.

كيمبرلى جيدى، هى معلمة البيانو وجدة لسبعة أحفاد، وكانت تظن أن بلوغ الستين بمثابة حكم بالإعدام وإيذان بمفارقة الحياة، لكن منذ وصولها هذه السن، بدأت جيدى ممارسة التدريبات الرياضية بل وتزوجت.

وأعربت جيدى، عن سعادتها بالفوز باللقب قائلة: “صورتى عن نفسى تغيرت، لأنى أشعر أن ثمة جمالا فى التجاعيد وأشعر أن هناك الكثير الذى يمكن قوله عن كونى امرأة ناضجة”.

وشملت مسابقة جمال الكبار للنساء، سيدات بين 60 و75 عاما، وضمت الاستعراض بالعصا والرقص الشرقى وأداء أغنية لى جرينوود “براود تو بى آن أمريكان” أو (فخور أن أكون أمريكيا) وتمرين الضغط بذراع واحدة.

وخلافا لمسابقات النساء الأصغر سنا، لم تكن هناك فقرة ارتداء ملابس البحر.

واحتفلت فيفيان كلاينواتشر الفائزة بمسابقة 1991 بعيد ميلادها المئة فى مسابقة هذا العام، ولوحت للحضور بينما تلقت باقة من الزهور، وكتب على وشاحها “100 وفاتنة”.