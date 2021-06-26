صور.. ظهور صادم للفنانة المصرية دينا بعد خضوعها لعملية تجميل

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية دينا، خلال الساعات الأخيرة تريند منصات السوشيال ميديا بعد ظهورها بشكل مختلف للغاية خلال مشاركتها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، الذي انطلقت فعالياته، الخميس الماضي، تحت عنوان “دورة النيل”.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة الاستعراضية دينا، بعد إطلالتها الجديدة التى ظهرت فيها بوضوح وقد أجرت جراحة تجميل في أنفها.

وفى سياق آخر علقت على قضية الاغتصاب الزوجي التى شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية قائلة: “أنا ضد خروج أي امرأة عبر السوشيال ميديا للحديق عن أسرار علاقتها الزوجية للحديث عن أسرار علاقتها الزوجية، والحديث عن مثل هذه المشاكل على الملأ، اللي جوه أوضة النوم عيب نخرجه برا”.

وتابعت: دي أخلاق، اللي بيحصل بين الزوج وزوجته لا يصح أن يكون حديث الناس، المنطق بيقول لو الست عندها مشكلة في علاقتها الزوجية الخاصة تتكلم مع أهلها وأسرته، لكن لا تكشف أسرار بيتها في فيديوهات أمام الجميع.

وأضافت: لا يوجد ما يسمى اغتصاب زوجي، وهناك ما يسمى بالرضا لأنها زوجته وقاعدين مع بعض في البيت يجب أن يكون هناك ألفة ومحبة واحترام بينهما.

دينا قدمت أخر أعمالها مسلسل “بت القبائل” مع الفنانة حنان مطاوع، والمسلسل شارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، وعدد كبير من الفنانين، تأليف شاذلى فرح، إخراج حسنى صالح.