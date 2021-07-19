صور.. ظهور ابنة ديانا كرزون لأول مرة

المستقلة/- منى شعلان/حرصت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على تهنئة جمهورها ومحبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشرت صور تجمعها مع زوجها معاذ العمري وابنتهما، سلمى لأول مرة، وكتبت معلقة على الصور: “كل عام وأنتم بألف خير،عيد أضحى مبارك”.

أضافت: “هذه السنة مختلفة علينا أنا وأبو سلمى، بالعيد مع بيبي سلمى، وأول عيد معانا الله لا يحرمني منكم”، متابعة ممازحة زوجها: “معاذ جهز عيديتين هالسنة”.

وكانت ديانا كرزون قد كشفت عن اسم طفلتها من زوجها معاذ العمري، بعد زواج استمر أقل من عام، حيث أطلقت عليها اسم “سلمى”.

ووجهت الشكر للجميع على المشاعر الطيبة التي غمروها بها، كما وجهت الشكر للطبيب الذي ساعدها على إنجاب طفلتها، وكذلك المستشفى التي وضعت بها مولودتها، وأيضاً بنك الخلايا الجذعية، الذي قام بتخزين خلايا الطفلة.

‏وكتبت قائلةً: “شكراً للجميع على كلامكم الطيب، ومشاعركم النبيلة التي غمرتونا فيها، وكنتم جزءاً من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى (سلمى)”، متابعة: “اسمحولي أشكر الدكتور عمر العمري، هذا الإنسان الرائع، ومستشفى فرح المرأة والطفل على الاستقبال والاهتمام الرائع والكادر الطبي الفخم، وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله”، وعقبت: “وبنك الخلايا الجذعية على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا”.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وزوجها الإعلامي معاذ العمري، قد احتفلا بزفافهما في حفل اقتصر على حضور عدد قليل من العائلتين، في ظل القوانين التي تمنع التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

 

 

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