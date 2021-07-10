صور.. سيد رجب يحتفل بخطوبة نجله

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل الفنان المصري سيد رجب، بخطبة ابنه زياد، مساء اليوم السبت، على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي اقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين نظرًا لتداعيات فيروس كورونا.

ونشر سيد رجب عبر خاصية الاستورى بحسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، من الحفل ظهر فيه بجوار ابنه وخطيبته ووالدها على أنغام أغنية “بنتي وحببتي” للفنان مدحت صالح، وعلق عليه: “ابني وحبيبي وكل حاجة في الدنيا ديا”.

يُشار إلى أخر أعمال سيد رجب مشاركته في مسلسل “لعبة نيوتن”، بطولة منى زكي، ومجموعة من الفنانين منهم محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، آدم الشرقاوي، ومايان السيد، أسامة الهادي وغيرهم، تأليف وإخراج تامر محسن، والذي عرض ضمن المارثون الرمضاني 2021.

كما شارك أيضًا في مسلسل “موسى” الذي عرض في شهر رمضان أيضًا، بطولة الفنان محمد رمضان، وشارك فيه: “سمية الخشاب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، أسماء جلال، منذر رياحنة، وآخرين، من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبد الرحمن.