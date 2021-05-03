صور.. زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب يتصدر حديث السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر مشهد زفاف الفنان المصري محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب ضمن أحداث مسلسل “موسي” الذى يعرض حالياً حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان المطرب أحمد سعد إحياء الحفل، مشيرين إلى علاقة الزواج التى كانت تجمع بين سعد والخشاب فى الحقيقة وانفصلا خلال الفترة الماضية.

ونشر الفنان محمد رمضان، صور من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق قائلا: “الليلة فرحة موسى”، وظهرت الخشات خلال الصور وهى ترتدى فستان الزفاف ، ويحملها رمضان وبجوارهما المطرب أحمد سعد بالجلباب الصعيدي.

وشاركت أيضا سمية الخشاب جمهورها بصور من حفل الزفاف عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلا: ” سمعووونى زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم، أحلى ليلة عمر.

مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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