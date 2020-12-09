صور.. رسالة خاصة من “رجاء الجداوي” بخط يدها إلى حفيدتها

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، مجموعة صور، ورسالة من الأخيرة إلى حفيدتها روضة ، بمناسبة عيد ميلادها ، وذلك عبر حساب الفنانة الراحلة بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت الجداوي ، خلال الصور برفقة حفيدتها وهى فى مرحلة الطفولة وصولا إلى مرحلة الشباب ، وجاءت محتوى الرسالة التى نشرت صورة منها أميرة مختار ، بخط يد الفنانة الراحلة ، عبارة عن كارت معايدة من رجاء الجداوي إلى روضة فى عيد ميلاد سابق لها ، حيث كتبت لها قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله تعالى وبمشيئته، عيد ميلاد حبيبة قلبي ونور عيني حفيدتي روضة، يارب تسعدها وتبارك فيها وتحفظها وتسعد أيامها، وتفرح قلب أميرة، حبيبة قلبي الغالية وأحلى ما في عمري كله، ويديها الصحة والعافية”.

وعلقت أميرة مختار على الصور ، قائلة:” كل سنة وانتي طيبة يا نور عين أنا” ، لتنهال عليها تعليقات التهنئة من قبل متابعيها.

ورحلت عن عالمنا الفنانة القديرة رجاء الجداوي ،في شهر يوليو من العام الجاري، داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.