صور.. ديانا كرزون بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير

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المستقلة/ منى شعلان/ تألقت المطربة الأردنية ديانا كرزون ، فى أحدث لجلسة تصوير لها ، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات”إنستغرام”.

وظهرت ديانا كرزون ، خلال الصور بإطلالة جذابة، وعلقت قائلة: “لا يهمني أن أكون الصفحة الأولى، بل أن أكون المقطع الذي تتذكر الكتاب كله لأجله”.

واحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، 14 سبتمبر الماضي، بزفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب داخل منزل “ديانا” بالعاصمة الأردنية عمان.

ومؤخراً ، تعرضت زين وهايا كرازون شقيقتا الفنانة الأردنية ديانا كرازون، لإنتقادات واسعة ، بعد ظهورهما عبر مقطع فيديو لهما وهما يرقصان على أنغام أغنية “الطبطبة” للفنان حسين الجسمي بطريقة غير لائقة.

 

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