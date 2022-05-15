صور تثير جدلاً واسعاً.. هل أغمض أبو الهول عينيه ونام؟

المستقلة /- تداول عددا من مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر صورتين لتمثال أبو الهول بمنطقة أهرامات الجيزة أحدهما تمثل أبو الهول بعينيه والأخرى مٌغلق العينين. وعلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علي ماتم تداوله قائلين:” أبو الهول أغلق عينه بدون تدخل بشري أو أي عملية ترميم”، وذكر البعض روايات أخري منها أن هذه الظاهرة تنبه بحدوث كارثة كبري.

من جانبه أوضح الدكتور مجدي شاكر كبير آثاريين وزارة السياحة والآثار، حقيقة الصور المتداولة عن تمثال أبو الهول الثاني بمنطقة أهرامات الجيزة. وقال الدكتور مجدي شاكر كبير الآثاريين، بأن جميع ما تم تداوله عن تمثال أبو الهول عار من الصحة وهو مجرد شائعات تشغل الرأي العام، موضحاً بأن تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين “

وأشار إلى أن هناك خرافات انتشرت حول الفراعنة ومنها عندما حلم أبو الهول وعندما نام أبو الهول ولكن جميعها أساطير وخرافات، مشيرًا رغم أنها خرافات لكن من الممكن أن نستخدمها في تنشيط السياحة وجذب السياح للآثار المصرية. وأوضح كبير الآثريين، أن تمثال أبو الهول منذ قديم الأزل تُثار حولة الأقاويل والجدل والشائعات، وذلك نظرًا لغموضه وندرته في الحضارة المصرية القديمة.