صور.. تامر حسني يتطوع في الهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين

المستقلة/-منى شعلان/ شارك النجم المصري تامر حسنى الشباب المتطوع من خلال الهلال الأحمر المصري في تجهيز شحنة المساعدات الإنسانية والإغاثية المرسلة للهلال الأحمر الفلسطيني بغزة لدعم الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الفنان تامر حسنى ذهب عام 2009 للشعب الفلسطينى بشاحنات أطعمة وأدوية تقدر بـ9 ملايين جنيه من خلال معبر رفح وشارك الهلال الأحمر بنقل كل هذه الشحنات وأشرف عليها ثم اتجه إلى مستشفى رفح وزار الأطفال والمصابين الفلسطينيين وأهدى صغارهم الألعاب و الهدايا بجانب تبرعاته للأسر.

كان النجم تامر حسنى، قد طرح بوستر فيلمه الجديد “مش أنا”، عبر حسابه على إنستغرام، وتدور قصة فيلم “مش أنا”، حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

فيلم “مش أنا” يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

 

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