صور.. انهيار الفنانة المصرية “داليا البحيري” من البكاء في عزاء والدها

المستقلة/ منى شعلان/ استقبلت الفنانة المصرية داليا البحيري، مساء اليوم الأثنين، واجب العزاء فى والدة المهندس محمود البحيري، والذي توفي الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية.

وحرص العديد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لداليا بينهم الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبى، والنجم هاني رمزي، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج أحمد نوار، واَخرون.

كما إلتزم الحاضرين ، بالاجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا ، من ناحية ارتداء الكمامات الوقائية في العزاء، المقام بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس ، من ناحية أخرى انهارت الفنانة داليا البحيري، بالبكاء في عزاء والدها.

وكان الفنان المصرى أحمد فريد، أعلن عن وفاة والد داليا البحيري عبر حسابه على “فيس بوك”، قائلاً: “البقاء لله .. توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي الثاني المهندس محمود البحيري والد أختي الفنانة داليا البحيري.. نسالكم الدعاء”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري هو مسلسل “فلانتينو”، للزعيم عادل إمام، وشارك فى البطولة دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.