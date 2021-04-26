صور.. أول مسلم مرشح للأوسكار.. ريز أحمد وزوجته على الريد كاربت

المستقلة/- منى شعلان/ شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، حضور الممثل البريطاني الشهير ريز أحمد برفقة زوجته، حيث قال الممثل البريطاني أحمد ريز ، 38 عامًا فى مقابلة مع BBC، أن هذه الدورة تصنع التاريخ،كونه أول مسلم يتم ترشيحه فى فئة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم “Sound of Metal”.

كما نال أحمد ريز ، 5 ترشيحات أخرى في فئات: أفضل فيلم، أفضل ممثل مساعد، أفضل مونتاج، أفضل صوت وأفضل سيناريو أصلي.

وأوضح ريز: “ما يهمنى هو أن يجد أكبر عدد ممكن من الناس أنفسهم فى هذه اللحظة..لذا، بعض الناس يفخرون بفكرة أنني كنت أول مسلم مرشح لممثل رئيسى، وهذا جميل وأنا أؤيد ذلك.. وآخرين ركزوا على تمثيل الصم.. وهو شيء تفتقر إليه السينما”.

وأضاف ريز :”لكننى أعتقد أن المهم حقًا هو النظر إلى المجال الكامل للمرشحين ورؤية أن هناك الكثير من الأوائل”، مشيرًا إلى أن ستيفن يون هو أول ممثل آسيوى أمريكى، وأنتوني هوبكنز هو المرشح الأكبر، وتشادويك بوسمان أول ممثل تم ترشيحه بعد وفاته.

كما صرح الممثل ريز أحمد أنه مؤخرًا مر بوقت عصيب جدًا في حياته، حيث لم يكن يمتلك ثمن تذكرة الطائرة للسفر إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من أجل أول تجربة أداء له في فيلم Nightcrawler المتسلل ليلًا، والذي كان يعتبر السبب الرئيسي في ظهوره في عالم الهوليوود، وإنطلاق شهرته، وفقا لصحيفة “مترو” البريطانية.

حيث كشف الممثل ريز أحمد عن أنه كان يفكر بشدة في فقره حتى أنه توصل إلى الاعتزال، بسبب عدم قدرته على تحمل تكلفة السفر واقتناص الفرصة، ولكن طموحه هو من دفعه إلى عدم تفويت فرصة عظيمة، حيث حصل على تذكرة السفر بشكل عجيب، وحصل على الفرصة التي كانت السبب في فتح المزيد من أبواب الشهرة له في الوقت الذي كان بأمس الحاجة إلى أموال وتخطي مرحلة الفقر.

وأكمل حديثه قائلًا : ” أظن أن هذه فرصة جعلت الناس يشعرون بقدرتهم على تحقيق إنجازات مشابهة، لذلك أشعر أنني مبارك “، حيث يتناول فيلم “صوت الميتال” حيث يحكي الفيلم عن رحلة لعازف طبل يدعى روبن ستون وهو شخص فاقد لحاسة السمع بطريقة مفاجئة، حيث تنافس ريز على نيل جائزة الأوسكار عن قائمة أفضل ممثل مع مجموعة متنوعة من النجوم وهم تشادويك بوسمان وأنتوني هوبكنز وجاري أولدمان وستيفن يون.

جدير بالذكر أن النجم العالمى ماهرشالا على أول مسلم يحصد جائزة الأوسكار بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره فى فيلم الدراما “Moonlight”.