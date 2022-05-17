صورة نادرة لـ “أم كلثوم” في كواليس حفلاتها تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المستقلة /- إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمطربة الراحلة ​أم كلثوم​، وهي تستعد لإحدى حفلاتها الغنائية، مرتدية فستاناً أبيض اللون.

وظهرت أم كلثوم في هذه الصورة النادرة لها، الى جانب خبراء التجميل الذين يصففون لها شعرها، ويضعون مستحضرات التجميل على وجهها، إستعداداً لحفلها، وذلك قبل لحظات من صعودها إلى خشبة المسرح لإحياء الحفل.

ونالت الصورة إنتشاراً كبيراً، خصوصاً أن أم كلثوم عرفت بنظاراتها الداكنة، ولم يكشف ولا مرة عن روتينها التجميلي، ولا حتى كيف كانت تضع الماكياج على وجهها، وعن من يساعدها في إطلالاتها في الحفلات التي كانت تحييها.