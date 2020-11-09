صورة.. مي العيدان تسخر من زوجة تامر حسني
المستقلة/ منى شعلان / سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، من تغير شكل بسمة بوسيل زوجة الفنان المصرى تامر حسني ، حيث نشرت لها صورة توضح خلالها كيف تغيرت ملامحها قبل وبعد خضوعها لعمليات التجميل.
وعلقت العيدان ، على الصورة المنشورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة :” صورة بسمة بوسيل قبل وبعد.. والله فلوس تامر حسني غيرت وبدلت”.
بسمة بوسيل تبلع من العمر 29 عاما ، وهى مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وقررت الاعتزال بعد أن تزوجت بنجم الجيل تامر حسني.
و بدأت بسمة في دراسة الإخراج بلندن على مدى ثلاث سنوات بمساندة زوجها ، حيث رشحها لإخراج أول أغنية على طريقة الفيديو كليب للفنانة المصرية علياء صبحي بعنوان “روق علينا” ، ثم اقتحمت مجال تصميم الأزياء وأطلقت خط أزياء يحمل اسمها”.
تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما “تاليا” 4 مايو 2013، ثم انجبا “أمايا” 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث “آدم” أكتوبر 2018.
View this post on Instagram
صورة بسمة بوسيل قبل وبعد . . والله فلوس تامر حسني غيرت و بدلت 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم#صباح_الاحمد#جابرالاحمد
التعليقات مغلقة.