صورة.. مي العيدان تسخر من زوجة تامر حسني

المستقلة/ منى شعلان / سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، من تغير شكل بسمة بوسيل زوجة الفنان المصرى تامر حسني ، حيث نشرت لها صورة توضح خلالها كيف تغيرت ملامحها قبل وبعد خضوعها لعمليات التجميل.

وعلقت العيدان ، على الصورة المنشورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة :” صورة بسمة بوسيل قبل وبعد.. والله فلوس تامر حسني غيرت وبدلت”.

بسمة بوسيل تبلع من العمر 29 عاما ، وهى مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وقررت الاعتزال بعد أن تزوجت بنجم الجيل تامر حسني.

و بدأت بسمة في دراسة الإخراج بلندن على مدى ثلاث سنوات بمساندة زوجها ، حيث رشحها لإخراج أول أغنية على طريقة الفيديو كليب للفنانة المصرية علياء صبحي بعنوان “روق علينا” ، ثم اقتحمت مجال تصميم الأزياء وأطلقت خط أزياء يحمل اسمها”.

تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما “تاليا” 4 مايو 2013، ثم انجبا “أمايا” 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث “آدم” أكتوبر 2018.