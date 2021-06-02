صلاح ومحرز خارج قائمة المرشحين لجوائز الأفضل بإنجلترا

المستقلة/- سيطر مانشستر سيتي على قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم، في الدوري الإنجليزي الممتاز، برأي اللاعبين المحترفين، التي صدرت اليوم الأربعاء، بينما غاب عنها كل من لاعب ليفربول، محمد صلاح، وجناح السيتي، رياض محرز.

وضمت القائمة 4 مرشحين من مانشستر سيتي، هم: إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين وروبن دياز وفيل فودين، وأكمل القائمة هداف توتنهام، هاري كين، ونجم مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز.

وكان دي بروين قد فاز بجائزة الموسم الماضي، بعدما قدم 20 تمريرة حاسمة في الدوري.

لكنه سيلقى هذا الموسم منافسة شديدة من زميله البرتغالي دياز، الذي قاد دفاع السيتي بثبات، في موسمه الأول مع الفريق، بعد قدومه إليه الصيف الماضي من بنفيكا.

أما جوندوجان، فلعب دورا مهما في فوز السيتي بلقب البريميرليج، خصوصا مع ارتفاع مستواه على الصعيد التهديفي، فيما برز فودين كنجم يافع استحق مكانه في التشكيلة الأساسية.

من جانبه، تصدر كين ترتيب هدافي المسابقة، برصيد 23 هدفا، كما أنه أفضل صانع أهداف في الدوري، بينما قدم فرنانديز مستويات مميزة مع مانشستر يونايتد، الذي حل وصيفا لجاره سيتي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بعد التطعيم بـ”سينوفارم”..البحرين تدعو فئة من سكانها لتلقي لقاح “فايزر/بيونتيك” ضد كورونا

رياضية

صلاح ومحرز خارج قائمة المرشحين لجوائز الأفضل بإنجلترا

اخر الاخبار

دياب : لبنان فى قلب الخطر الشديد

رياضية

مدافع الوحدات يسافر قطر للعلاج

رياضية

كونتي يقترب من العودة للدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

مقتل 10 وإصابة 7 فى اشتباكات مسلحة بين عائلتين بجنوب مصر

رياضية

تعديلات مرتقبة على الدوري السعودي

رياضية

تعديلات مرتقبة على الدوري السعودي

رياضية

التطبيعية تصدر مجموعة عقوبات على عدة أندية

رياضية

برشلونة يجدد ثقته في كومان

اخر الاخبار

البرلمان العربي يمنح الرئيس المصري “وسام القائد” ..صور

رياضية

أول تعليق من أنشيلوتي بعد عودته لريال مدريد

رياضية

تعرف على نتيجة فحص كورونا لمنتخب العراق

اخر الاخبار

غرق سفينة بترول مصرية في البحر الأحمر

اخر الاخبار

فيديو.. سميرة سعيد تواجه أزمة بعد طرح “الساعة اتنين بالليل”

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة منع ملياردير إماراتي من دخول قلعة محمد علي

اخر الاخبار

الموت يفجع نانسي عجرم في حماتها