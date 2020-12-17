صعود مخيف .. 136000 دينار مقابل 100 دولار في بغداد

صعود مخيف .. 136000 دينار مقابل 100 دولار في بغداد

المستقلة /… قفز سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية في العاصمة بغداد.

وقال مصدر من داخل البورصة للـ(المستقلة)… اليوم الخميس إن بورصة الكفاح سجلت 136000 دينار مقابل 100 دولاربعد نحو ساعة من استقرار عند 129500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأضاف أن سعر الصرف تدهور بعد أنباء تثبيت سعر صرف الدينار العراقي في الموازنة عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار.

وكانت قد عاودت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الى الارتفاع صباح اليوم الخميس في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية .

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان:

سعر البيع: 130.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 129.500 دينار لكل 100 دولار. (النهاية)