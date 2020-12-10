صعود طفيف لأسعار الذهب في مستهل التعاملات

المستقلة/-ارتفعت أسعار الذهب بنحو طفيف في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بعد تكبدها خسائر تزيد عن 36 دولار بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير هامشياً بنحو 0.1% إلى 1841.10 دولار للأوقية .

و تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% عند 1837 دولاراً للأوقية.

و صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 0.2% عند 24.05 دولار للأوقية

واستقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- مسجلاً 91.032 نقطة.