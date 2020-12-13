صعود جماعي لمؤشرات بورصة مصر في نهاية تعاملات الأحد

المستقلة/- أغلقت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام نحو 651.6 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.15 %،ليغلق عند مستوى 11،003.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.85 %، ليغلق عند مستوى 2،111.11 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 0.69 %، ليغلق عند مستوى 3،061.37 نقطة.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 481.7 مليون سهم من 37.2 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات العرب نحو الشراء، في حين اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.