صعود جماعي لمؤشرات بورصة مصر في نهاية تعاملات الأحد

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- أغلقت مؤشرات بورصة مصر تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام نحو 651.6 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “ايجي اكس 30” بنسبة 0.15 %،ليغلق عند مستوى 11،003.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر “ايجي اكس 70” بنسبة 0.85 %، ليغلق عند مستوى 2،111.11 نقطة، وكذلك المؤشر “ايجي اكس 100” بنحو 0.69 %، ليغلق عند مستوى 3،061.37 نقطة.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 481.7 مليون سهم من 37.2 ألف صفقة منفذة.

ومالت تعاملات العرب نحو الشراء، في حين اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

“مصرف الخليج” يتصدر الشركات الأكثر ربحية ببورصة العراق

اخر الاخبار

صعود جماعي لمؤشرات بورصة مصر في نهاية تعاملات الأحد

اخر الاخبار

15 يناير.. ماجد المهندس يحيى حفلا غنائيا في دبي

اخبار الاردن

منخفض قبرصي يؤثر على الاردن الثلاثاء

اخر الاخبار

أحمد زاهر أفضل ممثل درامي في 2020

اخر الاخبار

اختفاء فنانة مصرية بظروف غامضة في بريطانيا

اخر الاخبار

كورونا تهدد 132 مليون شخص بالجوع في 2020