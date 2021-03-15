صعود أسعار الذهب في مستهل تعاملات الاثنين

المستقلة/-ارتفعت أسعار الذهب العالمي، في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع ثبات سعر الدولار.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1726.54 دولارًا للأوقية . وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1724.70 دولار.
حافظ الدولار الأمريكي على ثباته ، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة  الأمريكية  بفضل حالة التفاؤل الاقتصادي  بعد توقيع حزمة تعافي بقيمة 1.9 تريليون دولار في القانون الأسبوع الماضي..بحسب موقع سي ان بي سي.

وسجلت  أسعار الذهب  أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند 1676.10 دولارًا الأسبوع الماضي ، بسبب ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.
ينتظر المستثمرون خلال الأسبوع الجاري اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع للحصول على توجيه بشأن السياسة النقدية.
.”وقال الخبير الاقتصادي في بنك أو سي بي سي، هواي لي “سيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة  محركًا رئيسيًا لسوق الذهب، مشيرا إلى أن إظهار النوايا الحذرة من قبل (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي) باول وفريقه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عائدات سندات  الخزانة الأمريكية  ورفع أسعار الذهب  ‘

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