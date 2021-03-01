صعود أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات الاثنين

المستقلة/-صعدت أسعار الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وارتفع سعر أوقية الذهب فوق 1740 دولارا للأوقية.

إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لكنها تنتظر موافقة مجلس الشيوخ.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.7 بالمائة إلى 1740.80 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1738.45 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.99.