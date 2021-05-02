صحيفة : بول بوغبا سيرحل عن مانشستر يونايتد حال عدم تجديد عقده

المستقلة /- ذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن الفرنسي بول بوغبا قد يرحل عن مانشستر يونايتد حال عدم تجديد عقده، الذي ينتهي صيف 2022 ومطالبته براتب أعلى رغم رغبة إدارة الفريق في بقائه.

وسيكون مانشستر يونايتد مضطرا لبيع النجم الفرنسي الصيف المقبل بدلا من تركه يرحل مجانا في نهاية عقده، حيث تنتظر عدة أندية كبرى فرصة خطفه أبرزها يوفنتوس فريقه السابق وريال مدريد الذي يحلم باللعب في صفوفه.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد ستحاول الحفاظ على النجم الفرنسي المتألق هذا الموسم ومستعدة لتقديم عرض مالي مهم، لكنها تنتظر بيع الحارس الإسباني دافيد دي خيا في الصيف المقبل والاستفادة من التخلص من راتبه الكبير لمنح بول بوغبا راتبا أعلى.

ودفع مانشستر يونايتد مبلغ 89 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوغبا من يوفنتوس ويرغب اللاعب في راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده.

ويأمل يونايتد في إقناع بوغبا بتوقيع عقد جديد قبل نهائيات أمم أوروبا، التي تجرى الصيف المقبل ويعرف أنه سيجد صعوبة في الحفاظ عليه بعد نهايتها.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة يونايتد تضع عدة لاعبين لتعويض رحيل بوغبا، أبرزها الإسباني ساؤول نغويز لاعب أتلتيكو مدريد، والنيجيري ولفريد ناديدي، لاعب ليستر سيتي.

من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن إدارة يونايتد سترفض كل العروض لبيع الهولندي دوني فان دي بيك في الميركاتو المقبل، رغم كون اللاعب لا يشارك أساسيا وظل حبيسا لدكة البدلاء.

وبحسب الصحيفة، يرغب فريقه السابق أياكس الهولندي في استعادته على سبيل الإعارة، لكن مانشستر يونايتد يرفض بشدة بيعه وأبلغ اللاعب أنه لن يسمح له بالرحيل ويضعه ضمن خططه للمستقبل لكونه ما زال شابا يبلغ من العمر 24 عاما.

ودفع مانشستر يونايتد مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني لأياكس للتعاقد مع دوني فان دي بيك، لكنه لم يشارك سوى في 330 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واجتمع المدرب النرويجي سولشاير مع لاعب وسطه الهولندي وأخبره بموقفه من مستقبله، كما أن أنصار الفريق يرغبون في بقائه ومنحه فرصة أكبر للعب.