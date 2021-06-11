صافرة يابانية تضبط لقاء العراق وهونج كونج

المستقلة/- سمى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة منتخب العراق ومنتخب هونج كونج، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويواجه منتخب العراق عصر الجمعة، منتخب هونج كونج ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023.

يشار إلى أن منتخبنا الوطني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لكل من منتخبي إيران والبحرين التي لعبت سبع مباريات، و5 نقاط ل‍هونج كونج ونقطة ل‍كمبوديا.

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