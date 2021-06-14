صاعق إنفجار.. “حماس”: تحذر من مسيرة الأعلام الإسرائيلية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اعتبرت حركة “حماس” أن مسيرة الأعلام الإسرائيلية المنوي تنفيذها يوم غد الثلاثاء، تعتبر “صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”.

وفي تصريح صحفي، قال الناطق باسم “حماس”، عبد اللطيف القانوع: “ما يسمى مسيرة الأعلام المنوي تنفيذها غدا من قبل قطعان المستوطنين، بمثابة صاعق انفجار لمعركة جديدة للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”.

وأضاف: “وهو ما يتطلب استنفار أهلنا في القدس والداخل المحتل، وتصديهم لقطعان المستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات، وشعبنا معكم وخلفكم بمقاومته لإفشال مخططات الاحتلال”.

من جهته، أوضح حازم قاسم، وهو ناطق باسم “حماس” أيضا، أن “المقاومة الشاملة على مستوى الأدوات والساحات ضمن استراتيجية نضال موحدة تتبناها مؤسسة وطنية تجمع الكل، هي القادرة على مواجهة التغيرات السياسة في ساحة الاحتلال، ولمجابهة أي تحولات تخص القضية الفلسطينية، وأن يكون الرهان دائما على شعبنا ومقاومته الباسلة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

صاعق إنفجار.. “حماس”: تحذر من مسيرة الأعلام الإسرائيلية

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار الامريكي

اخر الاخبار

قتلوها بحقنة هواء.. حكم قضائي رادع بجريمة هزت مصر

اخبار العراق

التخطيط : سكان العراق يزداد عددهم سنويا بمعدل 850 ألفا إلى مليون شخص

اخر الاخبار

علامات تشير إلى نقص الزنك في الجسم

اخبار العراق

الصحة ترفض التعاقد على استيراد لقاح موديرنا بسبب ارتفاع كلفه

اخبار العراق

لجنة : على الحكومة حسم ملف النازحين وعدم تركه عرضة للمزايدات الانتخابية

اخبار العراق

لجنة : على الحكومة حسم ملف النازحين وعدم تركه عرضة للمزايدات الانتخابية

اخبار العراق

وزير النفط يفتتح ثلاثة مشاريع لتعزيز مادة البنزين المحسن عالي الاوكتاين

اخبار العراق

المستقلة تنشر اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

بيتكوين تشهد ارتفاعا ملحوظا

اخر الاخبار

هل تنجح خطة مجموعة السبع في إنقاذ العالم؟

رئيسي

المستقلة تنشر جدول البث المباشر لمراجعة دروس الصفوف المنتهية

اخبار العراق

التعليم تعلن انتهاء المدة الرسمية للتقديم الى الدراسات العليا

اخر الاخبار

روبوت في الحرمين الشريفين .. ماذا هي وظيفته؟

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط في أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات

اخر الاخبار

مي العيدان تصاب بمرض خطير