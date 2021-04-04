المستقلة /- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم الأحد، أن صادرات العراق لأمريكا من النفط الخام تجاوزت 3 ملايين برميل خلال شهر آذار الفائت.

وقالت الادارة بحسب جدول لها اطلعت عليه المستقلة، ان “العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 3 ملايين و293 ألف برميل وبمعدل 109 آلاف برميل يوميا”، مبينا ان “العراق صدر خلال الأسبوع الأول من شهر آذار بمعدل 141 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 165 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، فيما صدر متوسط 105 آلاف براميل يوميا في الأسبوع الثالث “، مشيرا الى ان “الاسبوع الرابع بمعدل 88 الف برميل يوميا “.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي ان “العراق جاء بالمرتبة الخامسة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهرآذار 8 ملايين و288 الف برميل”، مبينة ان “كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك “.